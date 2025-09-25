È doloroso Tommaso Zorzi in ospedale dopo l’intervento rompe il silenzio | come sta

Tommaso Zorzi ha sorpreso i suoi fan mostrando sui social le immagini del suo recente ingresso in sala operatoria. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5, oggi trentenne, ha infatti dovuto affrontare un intervento chirurgico, documentato con un video condiviso nelle sue Stories su Instagram. Nel filmato si vede Zorzi in sedia a rotelle, mentre percorre il corridoio di un ospedale pochi istanti prima di entrare in sala operatoria. L’influencer ha accompagnato le immagini con una frase ironica: “Channeling my inner arabella (grazie @sossyguarino e tutti i medici e infermieri)”. Un ringraziamento rivolto all’équipe medica e in particolare al dottor Salvatore Guarino, chirurgo generale con una specializzazione in proctologia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: doloroso - tommaso

Terapia del Dolore - Dott. Tommaso Laddomada - facebook.com Vai su Facebook

Tommaso Zorzi in sala operatoria per un intervento chirurgico: ''Post operatorio doloroso'' - Non è chiaro quale sia stato il motivo dell’intervento, ma una breve ricerca su internet mostra che il dottor Salvatore Guarino è un chirurgo generale, sembra con una specializzazione in proctologia ... gossip.it scrive

Tommaso Zorzi operato mostra le foto in ospedale sui social: come sta - Su Instagram, Zorzi ha pubblicato un video che lo ritrae nel corridoio di un ospedale, in sedia a rotelle e pronto per entrare in sala operatoria. Segnala ultimenotizieflash.com