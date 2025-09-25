È definitivamente finita l' estate a Milano | ecco cosa succederà nei prossimi giorni

Milanotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sole, pioggia e temperature frizzanti: a Milano è arrivato l’autunno. Dopo la parentesi estiva della scorsa settimana, il meteo in città si è finalmente allineato al calendario stagionale. E nei prossimi giorni non sono previsti stravolgimenti su questo fronte, stando alle previsioni di 3Bmeteo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: definitivamente - finita

“Ha rotto definitivamente con lui”. Chiara Ferragni, è choc: è finita malissimo, rapporti interrotti

Chiude definitivamente il Plastic, il cuore pulsante delle notti milanesi. «È finita un’era», così lo ricorda dj Stryxia

Cerca Video su questo argomento: 200 Definitivamente Finita Estate