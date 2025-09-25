È definitivamente finita l' estate a Milano | ecco cosa succederà nei prossimi giorni

Sole, pioggia e temperature frizzanti: a Milano è arrivato l’autunno. Dopo la parentesi estiva della scorsa settimana, il meteo in città si è finalmente allineato al calendario stagionale. E nei prossimi giorni non sono previsti stravolgimenti su questo fronte, stando alle previsioni di 3Bmeteo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it