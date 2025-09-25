E brava Belen Clamoroso | cosa sta succedendo adesso con Stefano De Martino

Passano gli anni ma il legame tormentato tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua a far parlare. Una storia fatta di ritorni, addii, riavvicinamenti e nuove separazioni che sembra non chiudersi mai del tutto. Ora, a riaccendere i riflettori, sono le vecchie dichiarazioni del conduttore di Affari Tuoi, tornate virali a distanza di dieci anni, parole che ancora oggi pesano come macigni nel racconto di questa relazione infinita. “Se qualcuno mi chiedesse se amo ancora Belen io non potrei dire no, sarei ipocrita”, confessava allora De Martino. E aggiungeva: “Non è che se lei sta con qualcun altro ed è andata avanti io non posso amarla”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it