Federico Chiesa è a una nuova svolta per la sua carriera: le ultime sulle chance con la maglia del Liverpool e il ritorno in Serie A Le ultime stagioni non sono state per nulla facili per Federico Chiesa. L’attaccante esterno ha dovuto sgomitare per un posto alla Juventus e ha fatto grande fatica a trovare continuità sul campo. I tanti infortuni hanno sicuramente limitato il suo percorso, ma la sensazione è che l’italiano avesse perso anche brillantezza e lucidità negli ultimi metri. La scorsa estate poteva essere quella dell’ addio al Liverpool, visto che Arne Slot l’ha utilizzato pochissimo e non gli ha mai dato davvero fiducia. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - È arrivata l’ora di Chiesa: svolta per il ritorno in Serie A