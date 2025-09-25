La nostra recensione di Duse, il film di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi e Noèmie Marlant: più che un biopic, un omaggio all’arte della recitazione che supera dolore, malattia e miseria. Duse, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, racconta l’ultima fase della leggendaria carriera di Eleonora Duse in un film che si allontana dagli standard del biopic per mettere in scene un omaggio all’arte della recitazione. La carismatica interpretazione di Valeria Bruni Tedeschi è supportata da un cast internazionale composto, tra gli altri, da Noèmie Marlant, Fanni Wrochna e Vincenzo Nemolato. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Duse, recensione: Valeria Bruni Tedeschi omaggia il fuoco sacro della recitazione