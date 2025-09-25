Durante l’attacco alla Global Sumud Flotilla le interferenze radio hanno trasmesso Lay All Your Love On Me degli Abba
Oltre al danno, la beffa. Nel corso dell’attacco che la notte tra il 23 e il 24 settembre ha colpito la Global Sumud Flotilla nelle acque internazionali del Mediterraneo, gli aggressori hanno provocato delle interferenze radio sulle imbarcazioni, che hanno riprodutto una canzone degli Abba. Si tratta di Lay All Your Love On Me, brano del 1980 che potrebbe essere stato scelto per via della nazionalità di Greta Thunberg, svedese come i membri della band. Nel raid, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito; al momento, nessuno ha rivendicato l’attacco. A raccontare l’accaduto a Repubblica è stata Benedetta Scuderi, europarlamentare di Avs, che si trovava a bordo della Morgana: «I droni che ci seguono da tre giorni hanno iniziato ad abbassarsi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
