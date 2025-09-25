Duplice omicidio di Sant’Antimo ergastolo confermato per Raffaele Caiazzo

Teleclubitalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza Corte di Assise di Appello di Napoli (presidente Vittorio Melito) ha confermato l’ergastolo per Raffaele Caiazzo, 45 anni, già condannato in primo grado per il duplice omicidio del genero Luigi Cammisa, 29 anni, e della nuora Maria Brigida Pesacane, 24 anni. Il delitto risale . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

duplice omicidio di sant8217antimo ergastolo confermato per raffaele caiazzo

© Teleclubitalia.it - Duplice omicidio di Sant’Antimo, ergastolo confermato per Raffaele Caiazzo

In questa notizia si parla di: duplice - omicidio

Ricercato per duplice omicidio in Francia, fuggitivo scovato in Centrale: la tessera con i dati falsi, il sospetto e la verità delle impronte

Choc alla stazione in Italia, fermato un uomo ricercato per duplice omicidio

Duplice omicidio a Bologna, il terzo coinquilino Maffia atteso oggi allo scalo di Fiumicino

duplice omicidio sant8217antimo ergastoloUccise genero e nuora, confermata la condanna all'ergastolo - La terza Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado a Raffaele Caiazzo, 45 anni, ritenuto responsabile di aver ucciso - Si legge su rainews.it

duplice omicidio sant8217antimo ergastoloDuplice omicidio di Cisterna, i pm chiedono l'ergastolo per Christian Sodano - Potrebbe arrivare questa sera la sentenza al processo con rito immediato per il duplice omicidio di Nicoletta Zomparelli e Renée Amato. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Duplice Omicidio Sant8217antimo Ergastolo