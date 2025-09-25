Duplice omicidio di mafia nel Foggiano | due arresti otto anni dopo

La polizia ha arrestato due pregiudicati di 43 anni, Francesco Scirpoli e Pietro La Torre, già detenuti (La Torre al 41-bis), ritenuti responsabili del duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, avvenuto il 20 giugno 2017 ad Apricena, in provincia di Foggia. Le vittime furono speronate con un’auto su una strada provinciale in pieno giorno e poi colpite da tre killer armati di kalashnikov e fucile a pompa. Il volto dei due uomini fu sfigurato, mentre le telecamere di sorveglianza ripresero l’intera esecuzione. “Gli assassini hanno inseguito le vittime come prede e ne hanno sfigurato i volti, impedendo anche ai parenti di piangerle in maniera decorosa”, ha dichiarato il sostituto procuratore della Dda di Bari, Ettore Cardinali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

