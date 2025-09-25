Duplice omicidio di mafia ad Apricena otto anni fa | due arresti Polizia

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Duplice omicidio di Apricena (FG) del 20 giugno 2017: la Polizia di Stato arresta due autori del commando armato. La Polizia di Stato (S.I.S.C.O. di Bari e #SquadraMobile di Foggia coordinati dal Servizio Centrale Operativo) ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di duplice omicidio volontario e detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra e armi comuni da sparo, con il riconoscimento dell’aggravante mafiosa nella duplice declinazione del metodo e dell’agevolazione, perpetrati ai danni di FERRELLI Nicola e PETRELLA Antonio, commesso in Apricena(FG) nel tardo pomeriggio del 20 giugno 2017. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Duplice omicidio di mafia ad Apricena otto anni fa: due arresti Polizia

