Duplice omicidio ad Apricena arrestati due mafiosi del commando armato

Due esponenti del clan Lombardi-La Torre-Ricucci arrestati per duplice omicidio mafioso ad Apricena: agivano per il controllo del traffico di droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Duplice omicidio ad Apricena, arrestati due mafiosi del commando armato: il video dell'agguato in strada

APRICENA Duplice omicidio di Apricena: dopo otto anni arrestati due membri del commando mafioso. I nomi - La Polizia di Stato, attraverso la Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo di Bari e la Squadra Mobile di Foggia, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ha eseguito ... Segnala statoquotidiano.it

Mafia, duplice omicidio di Apricena: arrestati due autori del commando armato - (LaPresse) La Polizia ha arrestato due uomini accusati di duplice omicidio volontario e detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra e armi comuni ... Secondo lapresse.it