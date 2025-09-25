Due vittime sul lavoro in poche ore | tragedie a Vicenza e nel Milanese

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operaio muore schiacciato in fabbrica a Bubbiano. Questa mattina, 25 settembre, un operaio di 62 anni ha perso la vita a Bubbiano, nel Milanese, mentre era impegnato nella lavorazione di una bobina destinata alla produzione di nastri d’acciaio. Per motivi ancora da chiarire, l’uomo è rimasto schiacciato dal macchinario. I colleghi hanno tentato i primi soccorsi, subito dopo sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, ma le condizioni dell’operaio sono apparse immediatamente gravissime. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici dell’ Ats, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

