Arezzo, 25 settembre 2025 – Un doppio spettacolo chiude Anfiteatro Naturalis 2025. La rassegna culturale di Chiusi della Verna conosce l’ultima tappa con un fine settimana tra teatro e paesaggi che, t ra sabato 27 e domenica 28 settembre, proporrà due appuntamenti a partecipazione gratuita che sono stati progettati su misura per il territorio e per la comunità locale, offrendo esperienze innovative e immersive per un pubblico di tutte le età. Il programma di eventi, coordinato dalla direzione artistica di Samuele Boncompagni dell’associazione culturale Noidellescarpediverse e di Chiara Renzi di rumorBianc(o), verrà ospitato dal nuovo anfiteatro naturale del borgo casentinese in parco Martiri della Libertà e sarà sostenuto con finanziamenti PNRR M1C3 per i Comuni di Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due spettacoli per il gran finale di Anfiteatro Naturalis a Chiusi della Verna