Le penultime lettere di Mario Rui n. 10 Cara signora Lucia, come state? Vi voglio dire un fatto prima di tutto. Durante l’intervallo della partita di Champions, due ragazzini biondi con le maglie del City, mi guardano e fanno (a quello che credo fosse il padre): Uè, ma chillo è Mario Rui. Ero incredulo, questi due bambini, diciamo in età da medie, con le facce inglesi si rivolgevano a lui in napoletano. Mi avvicino e dico: Ma siete napoletani? L’adulto da lontano ride, loro arrossiscono. L’uomo mi dice: Scusa Mario, sono i miei figli sono nati qua e tifano City – non posso farci niente – ma come seconda lingua da abbinare all’inglese ho scelto il napoletano, l’italiano solo terza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Due ragazzini biondi con le maglie del City, mi guardano e fanno: uè papà, ma chillo è Mario Rui