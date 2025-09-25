Due persone alla guida senza patente sette ritiri e 26 veicoli senza assicurazione | i numeri del presidio di Polizia locale
Durante il Consiglio comunale di mercoledì sono stati presentati alla cittadinanza i dati relativi all’attività della Polizia municipale sul territorio di Castel Bolognese. I dati fanno riferimento ai primi nove mesi del 2025, durante i quali il presidio ha intensificato l’attività di controllo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: persone - guida
UniSalento, per la prima volta una donna alla guida. Aiello: “Al centro problemi e sogni delle persone”
Controlli stradali, positivi al test antidroga o ubriachi alla guida: 13 persone denunciate
Due persone sanzionate perché alla guida positive ad alcol e droga nel giorno della campagna di sicurezza della stradale a Vasto
Una solida gestione delle persone guida il successo aziendale! Semplifica onboarding, piani di formazione e accesso alle policy con l’aiuto di #Copilot - X Vai su X
Controlli straordinari dei Carabinieri in provincia dell’Aquila: 1143 persone identificate, sequestri di droga, denunce per truffa e guida in stato di ebbrezza #CONTROLLI #CARABINIERI - facebook.com Vai su Facebook
Sciame di scintille a Maiorca: donna ubriaca guida una Ford Focus senza due ruote per 14 km - Ford Focus senza due gomme, guidata da una donna ubriaca, ha percorso 14 chilometri sull’autostrada Ma- Lo riporta automoto.it
Guida senza patente, l’unico caso in cui ti viene perdonata l’infrazione - Nel dibattito quotidiano sulla guida senza patente, permangono molte incomprensioni e informazioni c ... motorinews24.com scrive