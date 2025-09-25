Due granate della seconda guerra mondiale trovate accanto al marciapiede

Due bombe sul ciglio della strada, accanto al marciapiede. Sono state avvistate nella mattinata di oggi, giovedì 25 settembre, nel quartiere cittadino di San Polo. Alcuni cittadini, mentre passeggiano lungo via Arici, si sono imbattuti negli ordigni e hanno immediatamente dato l’allarme.La zona è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

A San Polo trovate due granate abbandonate sul ciglio della strada - Le bombe, risalenti alla Seconda guerra mondiale, rinvenute da alcuni passanti in via Arici a Brescia.

