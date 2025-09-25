Due giorni di incontri sulla relazione con il cane a Napoli Istituzioni sorde e cieche bisogna ascoltare i professionisti

Si svolgerà all'auditorium di Bagnoli "Cani in prima pagina", una due giorni di incontri organizzati dall'AIECI, l'Associazione Istruttori e Educatori Cinofili Italiani. Si discuteranno temi molto delicati, insieme a esperti del settore e rappresentanti della sanità e della politica nazionale, che riguardano un periodo storico in cui la relazione tra persone e cani è oggetto di particolare attenzione da parte dell'opinione pubblica. La presidente dell'associazione: "Il rischio è quello di utilizzare tematiche che fanno presa sull’emotività del pubblico". 🔗 Leggi su Fanpage.it