Due fungaioli si perdono nel bosco Recuperati con l' elicottero Drago

I vigili del fuoco di Arezzo sono dovuti intervenire nel primo pomeriggio di oggi, 25 settembre, per prestare soccorso a due persone che avevano perso l'orientamento nel bosco. I due si erano addentrati tra la vegetazione in cerca di funghi ma poi non sono più riusciti a tornare indietro. Intorno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it