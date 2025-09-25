Due fungaioli si perdono nel bosco Recuperati con l' elicottero Drago

I vigili del fuoco di Arezzo sono dovuti intervenire nel primo pomeriggio di oggi, 25 settembre, per prestare soccorso a due persone che avevano perso l'orientamento nel bosco. I due si erano addentrati tra la vegetazione in cerca di funghi ma poi non sono più riusciti a tornare indietro.

Due fungaioli si perdono ad Albareto: recuperati con l'elicottero

due fungaioli perdono boscoDue cercatori di funghi si perdono nel bosco ad Albareto: recuperati dai vigili del fuoco - Due fungaioli lombardi si sono persi lungo il passo dei Due Santi, nel comune di Albareto: stavano cercando funghi quando hann ... Si legge su gazzettadiparma.it

due fungaioli perdono boscoCala il buio, quattro fungaioli si perdono nel bosco: salvati dai vigili del fuoco - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, che hanno iniziato le ricerche in località Montarlone. primocanale.it scrive

