Dua Lipa non ha licenziato l’agente David Levy per le sue filo-Israele | Inquietante sfruttare una tragedia globale per vendere giornali

«La notizia secondo la quale Dua Lipa o il suo management abbiano licenziato uno dei nostri agenti a causa delle sue opinioni politiche sono categoricamente false» a chiarire la situazione è una nota della WME, l’agenzia che segue la cantautrice britannica. Di qualche giorno fa la notizia secondo la quale l’artista avrebbe chiuso la collaborazione con David Levy, agente WME che si occupava in particolare dell’aspetto legato ai live, per divergenze politiche. L’agente avrebbe firmato una lettera in cui esortava Emily Eavis, l’organizzatrice del festival Glastonbury, uno dei più importanti del mondo, ad impedire alla band rap irlandese Kneecap di esibirsi a causa delle sue opinioni filo-palestinesi. 🔗 Leggi su Open.online

