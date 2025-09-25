Droni sugli aeroporti Crosetto | A Milano attive contromisure Ma per gli esperti i rischi restano

Milanotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i voli di droni che hanno paralizzato per alcune ore gli aeroporti danesi di Copenaghen e Aalborg, torna al centro del dibattito la sicurezza degli scali di fronte a questa minaccia. Anche in Italia il tema è caldo: alla Camera il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricordato che negli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: droni - aeroporti

Caos negli aeroporti in Russia: l’attacco hacker ad Aeroflot e la strategia ucraina dei droni per creare disagi

Avvistati droni, chiusi gli aeroporti di Copenhagen e Oslo: decine di voli cancellati e dirottati

Droni sospetti sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo, scali chiusi decine voli deviati: code di passeggeri rimasti a terra

droni aeroporti crosetto milanoIl ministro Crosetto annuncia in aula: in Italia c'è un piano per proteggere i siti strategici dai droni - Lo ha riferito alla Camera durante l’informativa su attacchi occorsi a danno della Global Sumud Flotilla e l'evoluzione della situazione sul fronte orientale europeo ... Scrive gds.it

droni aeroporti crosetto milanoCrosetto: un piano per difendere aeroporti e infrastrutture - L'Italia sta lavorando alla messa a punto di un piano di sicurezza nazionale per infrastrutture e aeroporti: lo scopo principale è di scongiurare rischi e sabotaggi in questa crisi internazionale con ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Droni Aeroporti Crosetto Milano