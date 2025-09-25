Droni su cinque aeroporti in Danimarca

10.45 Il ministro della Difesa danese Poulsen ha detto che non vi sono prove che la Russia sia dietro l'incursione dei droni, che "non provengono da lontano" e "l'episodio è diverso da quelli precedenti". Copenaghen chiede alla Nato:"Si valuti l'art.4" (consultazione, e non attacco,fra Stati Nato se minacce,Ndr). Il governo danese acquisirà nuovi mezzi di "rilevamento e neutralizzazione dei droni", ha detto il ministro della Giustizia di Copenaghen dopo che droni su cinque aeroporti danesi.Lo spazio aereo chiuso ore.La Danimarca alza l'allerta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it