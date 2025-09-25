Droni russi in Danimarca aeroporti chiusi e caccia pronti al decollo | cosa sta succedendo?
La tensione tra Russia e Occidente si intensifica con nuovi episodi che allarmano l’Europa. Dopo le ripetute violazioni dello spazio aereo polacco ed estone, ora è la Danimarca ad affrontare una serie di incursioni di droni non identificati, che hanno portato alla chiusura temporanea di diversi aeroporti, tra cui quello di Billund, il secondo più grande del Paese. L’allarme è scattato nella tarda serata di lunedì e nelle prime ore di martedì, con avvistamenti di droni anche nei pressi degli aeroporti di Esbjerg e Sonderborg, e della base aerea di Skrydstrup, sede di alcuni caccia F-16 e F-35 danesi. 🔗 Leggi su Cultweb.it
