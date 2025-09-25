Droni nuovo stop voli in Danimarca
0.01 L'aeroporto danese di Aalborg è stato chiuso dopo l'avvistamento di droni. Tutti i voli in arrivo e in partenza sono stati sospesi mentre le autorità stanno indagando. Aalborg, quarta città della Danimarca, si trova nello Jutland e ospita uno scalo importante. E' il secondo aeroporto del Paese a subire uno stop in pochi giorni: lunedì era toccato a quello di Copenaghen.In quell'occasione la premier Mette Frederiksen aveva sottolineato di non poter escludere un coinvolgimento russo dietro questi episodi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
