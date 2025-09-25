Droni nei cieli della Danimarca Quando il moral bombing diventa ibrido

Formiche.net | 25 set 2025

Nella notte tra mercoledì e giovedì una serie di avvistamenti di droni non autorizzati ha paralizzato il traffico aereo in diversi scali danesi, compreso Aalborg, hub strategico sia civile che militare. L’episodio si aggiunge alla maggiore aggressività e cadenza degli episodi di sconfinamento russo nello spazio aereo europeo, alla chiusura degli aeroporti di Copenaghen e Oslo, all’arresto di due individui in Polonia sospettati di aver utilizzato droni per spionaggio e, ancora, agli attacchi cyber diretti verso alcuni aeroporti europei. Se uniamo i puntini, lo scenario è quello di una pressione crescente sullo spazio aereo europeo e nordico. 🔗 Leggi su Formiche.net

