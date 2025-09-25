Droni in volo nello spazio aereo danese chiuso l’aeroporto di Aalborg

(Adnkronos) – Droni in volo sui cieli della Danimarca. E la polizia danese annuncia sui social la chiusura dello spazio aereo dell'aeroporto di Aalborg, nella regione dello Jutland. "Sono stati osservati droni nei pressi dell'aeroporto di Aalborg e lo spazio aereo è chiuso. La polizia è presente e sta indagando ulteriormente", il messaggio su X . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it