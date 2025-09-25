Droni in Danimarca scatta un nuovo allarme | chiuso lo spazio aereo di Aalborg e voli dirottati

Ancora caos nei cieli danesi a causa dei droni. Dopo il blocco dell’aeroporto di Copenaghen due giorni fa, nella serata di ieri è toccato ad Aalborg, terzo scalo della Danimarca e base aerea militare, dove la presenza di più velivoli senza pilota ha costretto le autorità a chiudere lo spazio aereo e a dirottare diversi voli. Secondo quanto riferito dalla polizia dello Jutland settentrionale, i droni sono stati avvistati intorno alle 21:55 nei pressi dello scalo, costringendo Naviair – la società statale che gestisce il traffico aereo – a sospendere ogni operazione. Tre i voli coinvolti: due di SAS e Norwegian provenienti da Copenaghen e reindirizzati sulla capitale, e un volo KLM da Amsterdam dirottato su Billund. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

