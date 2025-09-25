Droni in Danimarca le immagini del sorvolo dello scalo di Aalborg

(LaPresse) Un video pubblicato da un’agenzia di stampa danese mostra quello che dovrebbe essere un drone che sorvola l’aeroporto di Aalborg in Danimarca nella notte tra mercoledì e giovedì. Sono stati interessati da eventi simili anche tre aeroporti a Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup. È stato l’ultimo caso di attività inspiegabile dei droni che ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nel nord Europa, nel contesto della crescente aggressione russa. Le autorità hanno affermato che non vi era alcun pericolo per il pubblico, ma un funzionario ha affermato che è probabile che dietro i voli “sistematici” ci fosse un “attore professionista”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Droni in Danimarca, le immagini del sorvolo dello scalo di Aalborg

