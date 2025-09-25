Droni ignoti bloccano l’aeroporto di Aalborg e agitano i cieli d’Europa
Nel Nord della Danimarca il traffico aereo si è fermato di colpo: la presenza di droni non identificati sopra lo scalo di Aalborg ha costretto le autorità a chiudere lo spazio aereo, riaccendendo timori già emersi poche ore prima a Copenaghen e alimentando una tensione continentale che da giorni tiene l’Europa con il fiato sospeso. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: droni - ignoti
Pare che l'impianto "Gazprom Neftekhim Salavat" sia stato stato mandato in fumo da droni ignoti. L’impianto cura(va) il più grande complesso di raffinazione del petrolio nel sud del Bashkortostan e nel 2024 fatturava 303 miliardi di rubli - X Vai su X
Tra l’una e le quattro del mattino del 24 settembre, in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata bersaglio di un’azione continuata: sorvoli ripetuti di droni ogni dieci minuti, interferenze sulle radio VHF, esplosioni a ridosso degli scafi. L - facebook.com Vai su Facebook