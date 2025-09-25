Droni ignoti bloccano l’aeroporto di Aalborg e agitano i cieli d’Europa

25 set 2025

Nel Nord della Danimarca il traffico aereo si è fermato di colpo: la presenza di droni non identificati sopra lo scalo di Aalborg ha costretto le autorità a chiudere lo spazio aereo, riaccendendo timori già emersi poche ore prima a Copenaghen e alimentando una tensione continentale che da giorni tiene l’Europa con il fiato sospeso. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

