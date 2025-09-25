Droni e Intelligenza artificiale la nuova frontiera della sicurezza nazionale

Proteggere la sicurezza nazionale attraverso sistemi innovativi che sappiano monitorare le infrastrutture strategiche delle Nazioni, a partire dagli aeroporti, per finire ai sistemi di comunicazione. E’ la nuova frontiera aperta grazie all’Intelligenza artificiale, tema quanto mai d’attualità, che irrompe quindi in maniera sempre più centrale nel settore aerospaziale, con applicazioni che spaziano dalla progettazione di velivoli avanzati alla gestione delle operazioni in tempo reale. L’applicazione dell’Ia ai sistemi di sicurezza è stata al centro del Nato CA2X2 Forum 2025, in corso a Roma, dove esperti e leader del settore provenienti da oltre 30 Paesi diversi hanno discusso le potenzialità di queste tecnologie emergenti per rivoluzionare le operazioni di difesa, con un focus particolare sullo sviluppo e l’utilizzo dei droni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

