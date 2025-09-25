Drogata e violentata poi video nella chat di classe | a processo due minori

Webmagazine24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Drogata, violentata e filmata con il telefonino: video finiti poi nella chat di classe e su Instagram. I quotidiani 'il Centro' e 'il Messaggero' riportano la vicenda, che risale a un paio di anni fa a Vasto (Chieti) ed è stata al centro ieri di un'udienza davanti al tribunale per i minorenni dell'Aquila . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: drogata - violentata

Incubo a Viareggio: drogata e violentata. La denuncia di una donna di 24 anni

Drogata e violentata da uno sconosciuto: in manette 37enne

Padova, drogata e violentata in un palazzo abbandonato: arrestato il presunto stupratore

Cerca Video su questo argomento: Drogata Violentata Video Chat