Droga nel box Sedicenne finisce in cella
CREMA (Cremona) È finito in galera al Beccaria, carcere minorile di Milano, un sedicenne trovato con circa mezzo chilo di marijuana e il necessario per dividerla in dosi. E il sedicenne, nonostante la giovanissima età, è persona già nota alle forze dell’ordine. La vicenda ha preso il via nei primi giorni di agosto, quando i carabinieri si sono resi conto che il sedicenne operava con movimenti sospetti. Visto che il ragazzo era già stato notato per comportamenti contro la legge ed era già stato raggiunto da misure cautelari, i militari hanno deciso di controllarlo e dopo qualche giorno sono andati a casa sua per eseguire una circostanziata ispezione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: droga - sedicenne
