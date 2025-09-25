Droga nascosta anche in biberon smantellata rete spaccio Uno degli arrestati trovato a Rimini

Un'area residenziale di Campobasso trasformata in piazza di spaccio, con la droga nascosta perfino nel doppio fondo di un biberon. È lo scenario emerso dall'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Campobasso e condotta dal Nucleo investigativo dei Carabinieri, che questa mattina. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: droga - nascosta

Droga nascosta nel water: arrestato anche il secondo inquilino

Varese, droga nascosta in mobili: sequestrati 115 kg di cocaina pura

Bologna: droga nascosta tra i binari della stazione Mazzini, arrestati 3 spacciatori

La droga era nascosta negli ovetti. Due uomini del posto scoperti dai carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

La droga nascosta in due auto, il deposito in un garage. Sequestrati 70 chili tra cocaina e hashish https://ift.tt/JIemtZ2 - X Vai su X

Droga nascosta nel doppio fondo di un biberon: smantellata una rete di spaccio - Quattro misure cautelari, una in carcere, una agli arresti domiciliari e due divieti di dimora nel territorio della Provincia. Scrive rainews.it

Spaccio dai domiciliari, messaggistica istantanea per le consegne e droga nei biberon: arresti e perquisizioni tra Rimini e Campobasso - Quattro misure cautelari eseguite dai carabinieri di Campobasso e altrettante perquisizioni: da due anni un gruppo di spacciatori portava in città eroina e cocaina. Riporta primonumero.it