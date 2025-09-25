Tempo di lettura: < 1 minuto Era stato fermato dalla Guardia di Finanza di Napoli con alcuni grammi di eroina e, a seguito della perquisizione nella sua abitazione di Avellino, erano emersi anche hashish e cocaina, per un totale di circa 100 grammi di sostanza stupefacente. Per questo motivo nella notte tra martedì e mercoledì era scattato l’arresto in flagranza per Daniele Sciarrillo, già condannato in concorso per l’omicidio di Roberto Bembo avvenuto a Mercogliano nel 2023. Durante i controlli, i militari avevano rinvenuto anche un bilancino di precisione. L’uomo, difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozella, era stato tradotto nel carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Droga in casa, arresto lampo per Daniele Sciarrillo: scarcerato