Droga due arresti | ma uno è già libero
Sono comparsi davanti al giudice delle indagini preliminari Andrea Rat i due tunisini, entrambi residenti in città, arrestati domenica dai carabinieri per l’ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli uomini dell’Arma li avevano notati vicino al parco delle Fonderie di via Galliani: alla vista della pattuglia il più giovane ha gettato a terra un fazzoletto, l’altro ha tentato di allontanarsi in bici. Insospettiti dall’atteggiamento, i carabinieri li hanno fermati entrambi. Nel fazzoletto è stato trovato un involucro con circa due grammi di cocaina, mentre nella borsa agganciata alla bici dell’altro c’era una trentina di dosi di eroina confezionate, in tutto 30 grammi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
