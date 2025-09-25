Droga due arresti | ma uno è già libero

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono comparsi davanti al giudice delle indagini preliminari Andrea Rat i due tunisini, entrambi residenti in città, arrestati domenica dai carabinieri per l’ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli uomini dell’Arma li avevano notati vicino al parco delle Fonderie di via Galliani: alla vista della pattuglia il più giovane ha gettato a terra un fazzoletto, l’altro ha tentato di allontanarsi in bici. Insospettiti dall’atteggiamento, i carabinieri li hanno fermati entrambi. Nel fazzoletto è stato trovato un involucro con circa due grammi di cocaina, mentre nella borsa agganciata alla bici dell’altro c’era una trentina di dosi di eroina confezionate, in tutto 30 grammi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

droga due arresti ma uno 232 gi224 libero

© Ilrestodelcarlino.it - Droga, due arresti: ma uno è già libero

In questa notizia si parla di: droga - arresti

I clan di Caivano riciclavano i soldi di droga e pizzo giocando a “10 e Lotto”: 7 arresti

Spaccio di droga con 'toc toc' in codice a pochi passi dal comune di Barletta, due arresti

Siena, spaccio di droga nei boschi: carabiniere ferito da pusher. Due arresti

Roma, droga, pistole ed armi autoprodotte in 3D, tre arresti; Droga, assalti a portavalori, furto e riciclaggio di auto: nel bilancio del 2024 Cerignola in testa ai blitz; Dall'hashish a un mix di ovuli tra cocaina e crack, la polizia locale sequestra varie quantità di stupefacenti.

droga due arresti 232Droga, due arresti: ma uno &#232; già libero - Sono comparsi davanti al giudice delle indagini preliminari Andrea Rat i due tunisini, entrambi residenti in città, arrestati domenica dai carabinieri per l’ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fi ... Secondo msn.com

Cocaina e arma clandestina, tre arresti sull'A2 - Fermati mentre transitavano sull'Autostrada del Medite ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Droga Due Arresti 232