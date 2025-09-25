Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio intervista Vittorio Feltri | anticipazioni e ospiti del 25 settembre 2025

Dritto e Rovescio torna stasera, giovedì 25 settembre 2025, in prima serata su Rete 4 con un nuovo appuntamento condotto da Paolo Del Debbio. Al centro della puntata un’intervista esclusiva a Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale, pronto a commentare i principali temi di attualità: dal conflitto in Medio Oriente alle tensioni NATO-Russia, passando per le manifestazioni in Italia e le difficoltà economiche delle famiglie. Un mix di politica, cronaca internazionale e vita quotidiana che rappresenta il marchio di fabbrica del talk show Mediaset. Indice. Vittorio Feltri ospite a Dritto e Rovescio. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio intervista Vittorio Feltri: anticipazioni e ospiti del 25 settembre 2025

