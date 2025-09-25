dritto e rovescio del debbio intervista vittorio feltri

Sarà il giornalista Vittorio Feltri a confrontarsi questa sera, giovedì 25 settembre, con Paolo Del Debbio nel nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 25 settembre 2025. L’intervista al direttore de Il Giornale verterà sui temi più caldi della settimana: dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla posizione dell’America e della NATO nei confronti della Russia, fino alla vicenda della Global Sumud Flotilla. Spazio poi alla questione palestinese, analizzata nei suoi molteplici aspetti: quello internazionale, discusso all’ONU, e quello italiano, legato alle manifestazioni e agli scontri di piazza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

