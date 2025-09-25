Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi 25 settembre 2025

. Questa sera, giovedì 25 settembre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Paolo Del Debbio ospiterà Vittorio Feltri per un confronto sui temi più caldi della settimana: dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a cui partecipa il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla posizione dell’America e della NATO nei confronti della Russia, fino alla vicenda della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 settembre 2025

Dritto e Rovescio, Del Debbio intervista Vittorio Feltri - Tra i temi: Gaza e gli scontri in Italia, un reportage dall'Estonia e il caro vita.

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: il punto di vista di Feltri sulla situazione geopolitica mondiale tra guerre e scontri di piazza - Oggi 25 settembre in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio.