Dramma sui binari a Pinarella | Giulia Valgimigli travolta e uccisa dal treno mentre cammina con un amico
L’incidente di mercoledì sera, impatto fatale per la 25enne. Una serata come tante si è trasformata in dramma lungo la linea ferroviaria Bologna–Rimini. Poco dopo le 21:30 di mercoledì 24 settembre, in zona Malva Sud, a Pinarella di Cervia, Giulia Valgimigli, 25 anni, originaria di Forlì, è stata urtata da un treno in corsa e scaraventata contro un ostacolo fisso. L’impatto non le ha lasciato scampo. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane non era sola: accanto a lei, a qualche metro di distanza, c’era un ragazzo, forse il fidanzato, che è riuscito a scansarsi in tempo ed evitare l’urto. Una dinamica ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
