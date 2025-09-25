Dramma nel calcio inglese | chi era Billy Vigar l' ex Arsenal morto a 21 anni
Una tragica notizia scuote il calcio inglese: il 21enne Billy Vigar, un passato nelle giovanili dell'Arsenal, è morto a seguito di un grave incidente in campo durante la sfida tra la sua squadra il Chichester City e il Wingate & Finchley nell'Isthmian Premier Division, campionato semiprofessionistico di settima divisione. Il match dello scorso sabato era stato sospeso dopo soli 15 minuti di gioco, quando l’attaccante, in occasione di un’azione, aveva sbattuto violentemente la testa contro una superficie dura. Come riportato dal Sussex Express ha pagato a caro prezzo la sua generosità nel tentativo di recuperare una sfera destinata a finire fuori: "L’infortunio si è verificato quando si è scontrato contro un muro di cemento dopo aver cercato di tenere la palla in gioco mentre correva a tutta velocità". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: dramma - calcio
Dramma in una stalla, il cavallo sferra un calcio: gravissimo uomo di 60 anni
“Mio figlio non ce l’ha fatta”. Il dramma del campione, calcio sotto shock: dolore infinito
Il portiere del Bayern Sven Ulreich perde il figlio Len ad appena 6 anni, ancora un dramma nel calcio
Ridateci Lo Bello e Collina: quel rigore non è solo contro il Genoa, è contro il calcio Gessi Adamoli per Telenord Il vero dramma è che, come rivela la Gazzetta dello Sport, Collu ed i varisti di Bologna hanno ricevuto i complimenti del designatore Rocchi Ridate Vai su Facebook
Manzini commenta il difficile inizio del Bulé Bellinzago: "Siamo alla 2ª, nessun dramma". L'obiettivo è incamerare punti per invertire la rotta. #Calcio #SerieD #BuléBellinzago #PaoloManzini - X Vai su X
Dramma in Inghilterra: 21enne ex Arsenal in coma artificiale dopo uno scontro di gioco - Una triste notizia arriva dall’Inghilterra: durante la partita tra Chichester e Wingate & Finchley disputata sabato scorso, l’attaccante. Scrive tuttomercatoweb.com