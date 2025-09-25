Dramma nel calcio inglese | chi era Billy Vigar l' ex Arsenal morto a 21 anni

Una tragica notizia scuote il calcio inglese: il 21enne Billy Vigar, un passato nelle giovanili dell'Arsenal, è morto a seguito di un grave incidente in campo durante la sfida tra la sua squadra il Chichester City e il Wingate & Finchley nell'Isthmian Premier Division, campionato semiprofessionistico di settima divisione. Il match dello scorso sabato era stato sospeso dopo soli 15 minuti di gioco, quando l’attaccante, in occasione di un’azione, aveva sbattuto violentemente la testa contro una superficie dura. Come riportato dal Sussex Express ha pagato a caro prezzo la sua generosità nel tentativo di recuperare una sfera destinata a finire fuori: "L’infortunio si è verificato quando si è scontrato contro un muro di cemento dopo aver cercato di tenere la palla in gioco mentre correva a tutta velocità". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

