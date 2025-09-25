Il Mondiale di volley nelle Filippine entra nella fase più calda e oggi a Pasay City va in scena un doppio appuntamento che promette spettacolo e sorprese. Il programma propone due quarti di finale molto diversi tra loro: da un lato la sfida tra Iran e Cechia, due delle grandi rivelazioni del torneo, dall’altro il confronto ad alta quota tra USA e Bulgaria, che mette di fronte una delle potenze più solide della pallavolo internazionale e una squadra giovane e ambiziosa in piena crescita. Il primo match ha il sapore della favola. L’ Iran, guidato in panchina da Roberto Piazza, ha ritrovato smalto e competitività dopo un importante ricambio generazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 25 settembre, programma, streaming