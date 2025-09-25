Dove vedere in tv la Supercoppa Italiana 2025 di basket | orari semifinali e finale programma streaming

Si disputa questo fine settimana la Supercoppa Italia 2025 di basket e all’Unipol Forum di Assago a contendersi il primo trofeo stagionale saranno i padroni di casa dell’Olimpia Milano, la Virtus Bologna, Brescia e Trento. Sabato sono in programma le semifinali, mentre domenica sarà la volta della finalissima. La prima semifinale, in programma alle ore 18.00 di sabato 27 settembre, vedrà scendere in campo la Dolomiti Energia Trentino e la Germani Brescia; mentre a seguire alle 20.45 sarà la volta di EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Olidata Bologna. Le due formazioni che usciranno vincenti si affronteranno domenica, con palla a due alle 18, per la finalissima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la Supercoppa Italiana 2025 di basket: orari semifinali e finale, programma, streaming

LBA TV La Lega Basket Serie A ha presentato LBATV, il nuovo portale ufficiale dove saranno disponibili quasi 300 partite, sia in diretta che on-demand. Con 100€ potremo vedere tutte le gare di Serie A, Supercoppa, Coppa Italia, oltre a conten

