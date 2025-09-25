Dopo le tre vittorie consecutive nella fase a gironi ed il successo in rimonta agli ottavi sulla Francia, l’ Italia non vuole fermarsi e si appresta ad affrontare la Germania ai quarti di finale dei Campionati Europei 2025 di baseball. Neanche un giorno di riposo per gli Azzurri, che tornano in campo già oggi pomeriggio alle ore 15.00 sul diamante del Neptunus Familiestadion di Rotterdam (Paesi Bassi). A confronto la prima classificata dell’abbordabile gruppo C e la capolista del durissimo girone A, con la formazione tedesca che è avanzata direttamente ai quarti grazie alle vittorie su Cechia e Svezia nonostante la sconfitta di misura con la Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Germania, Europei baseball 2025: orario, programma, streaming