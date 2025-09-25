L’Italia è tornata ai piani alti del diamante internazionale ed è riuscita a qualificarsi alle semifinali degli Europei 2025 di baseball: dopo la rimonta confezionata contro la Francia agli ottavi di finale, gli azzurri hanno sconfitto la Germania per 1-0 in un quarto ad altissima tensione e possono così proseguire la propria avventura a Rotterdam (Paesi Bassi). Dopo essere ripartita dal gruppo sulla caratura di minor tasso tecnico visto il pessimo risultato raggiunto nell’ultima edizione, la nostra Nazionale ha reagito e si è meritata un posto tra le migliori quattro compagini del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Cechia, Europei baseball 2025: orario semifinale, programma, streaming