Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv | orari 25 settembre programma streaming italiani in gara
Proseguono le competizioni in Ruanda, nello specifico a Kigali, località africana che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2025 di ciclismo su strada. Oggi, giovedì 25 settembre, andrà in scena un singolo segmento, dedicato alla prova in linea femminile categoria Under 23. Il percorso, così come quello già visto in altre gare, presenta un tracciato mosso lungo 119.3 km con arrivo e partenza ovviamente a Kigali, per la precisione al Convetion Centre. Le corridore eseguiranno otto giri in un circuito cittadino contrassegnato da due asperità, la Cote de Kigali Golf (0,8 km all’8,1%) e, successivamente, il pavé della Cote de Kimihurura (1,3 km al 6,3%). 🔗 Leggi su Oasport.it
