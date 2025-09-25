Dove passa la palla? Il primo gol di Eze con l' Arsenal è un colpo da biliardo

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Gunners si qualificano al quarto turno della Carabao Cup, battendo per 2-0 il Port Vale. Grande prestazione di Eberechi Eze, nuovo arrivo dell'Arsenal, che segna il gol dell'1-0 e va anche vicinissimo alla doppietta. Completa l'opera la rete di Trossard. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

