Dove le zanzare hanno colpito di più a Ravenna quest' estate la mappa quartiere per quartiere delle zone più infestate

Ravennatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le zanzare, lo sappiamo bene, possono essere un vero tormento e segnano in negativo le serate estive. Ma non è solo una questione di benessere, ma sempre di più anche di salute pubblica. Le zanzare sono vettori di virus debilitanti e, in alcuni casi, mortali. Parliamo di West Nile, Dengue. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: zanzare - colpito

Dove le zanzare hanno colpito di più a Ravenna quest'estate, la mappa quartiere per quartiere delle zone più infestate - Le zanzare non sono presenti allo stesso modo nelle nostre città, a differenza di quanto si possa credere. Secondo ravennatoday.it

Le zanzare fanno festa in Italia: “È il paese europeo più colpito dal virus West Nile” - L'allarme nel report degli esperti dell'Ecdc che, in occasione della Giornata mondiale delle zanzare, conferma "la nuova normalità" in Europa dei virus trasmessi dai vettori ... Scrive dire.it

Cerca Video su questo argomento: Zanzare Hanno Colpito Pi249