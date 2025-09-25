Dove le zanzare hanno colpito di più a Ravenna quest' estate la mappa quartiere per quartiere delle zone più infestate
Le zanzare, lo sappiamo bene, possono essere un vero tormento e segnano in negativo le serate estive. Ma non è solo una questione di benessere, ma sempre di più anche di salute pubblica. Le zanzare sono vettori di virus debilitanti e, in alcuni casi, mortali. Parliamo di West Nile, Dengue. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: zanzare - colpito
West Nile, il primo caso nel Fermano. Colpito un anziano di Montegranaro, è grave all’ospedale. Il sindaco: «Attivata subito la disinfestazione per le zanzare» - facebook.com Vai su Facebook
Cruciani: “Criticano Israele per aver colpito dei terroristi in Qatar. Ma secondo voi, se ci fosse un movimento terroristico pronto a distruggere l’Italia e l’Italia eliminasse i capi di quel movimento, farebbe bene? L’Italia avrebbe diritto a bombardare o no?” @giucr - X Vai su X
Dove le zanzare hanno colpito di più a Ravenna quest'estate, la mappa quartiere per quartiere delle zone più infestate - Le zanzare non sono presenti allo stesso modo nelle nostre città, a differenza di quanto si possa credere. Secondo ravennatoday.it
Le zanzare fanno festa in Italia: “È il paese europeo più colpito dal virus West Nile” - L'allarme nel report degli esperti dell'Ecdc che, in occasione della Giornata mondiale delle zanzare, conferma "la nuova normalità" in Europa dei virus trasmessi dai vettori ... Scrive dire.it