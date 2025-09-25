Dove continuerà Meteo Sottocorona rivela le zone colpite
Migliorano le condizioni meteo sull'Italia dopo l'ondata di maltempo che, nei giorni scorsi, si è abbattuta sulle regioni settentrionali, comportando un brusco calo delle temperature. “Abbiamo nuvole meno intense, non ci sono particolari segnalazioni riguardo a fenomeni temporaleschi. Le grandi perturbazioni sono lontane”, ha spiegato durante il Tg mattutino di La7 il meteorologo Paolo Sottocorona. Il meteo previsto per giovedì 25 Riguardo alla giornata di giovedì 25, sono previste piogge deboli e localizzate al Sud e al Centro, ma ci saranno anche ampie schiarite. “Qualche pioggia più intensa interesserà metà Toscana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
