Dovbyk e Ferguson ancora a secco | l’attacco sta diventando un problema per Gasperini

La Roma continua a vincere e convincere, ma solo in parte. Anche nell’ esordio europeo stagionale contro il Nizza arrivano i tre punti grazie alle reti di Gianluca Mancini e Ndicka. Di poco conto, invece, la rete su rigore al 77? di Moffi che ha riaperto la partita, ma non è bastata ai francesi per riacciuffare il risultato. Gasperini mette in cassaforte un altro sigillo importante e si gode una difesa a dir poco da urlo. Ndicka e Mancini su tutti infatti, al di là dei gol, sembrano aver appreso alla perfezione i dettami tattici del tecnico piemontese. In particolar modo, il numero 23 giallorosso è quello che più di tutti si spinge in avanti, svolgendo il ruolo del braccetto moderno che si inserisce. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dovbyk e Ferguson ancora a secco: l’attacco sta diventando un problema per Gasperini

In questa notizia si parla di: dovbyk - ferguson

Roma, Shomurodov in Turchia, il vice Dovbyk è Evan Ferguson: per De Zerbi somiglia a Vieri

Roma, duello Dovbyk-Ferguson: Gasperini non fa sconti, chi merita gioca

Staffetta tra Dovbyk e Ferguson: chi prendere al fantacalcio?

Solo cinque goal in cinque partite, Ferguson e Dovbyk ancora a secco: la Roma vince senza gli attaccanti - X Vai su X

? Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Nizza. L'allenatore giallorosso si è soffermato sul tema dell'alternanza tra Dovbyk e Ferguson #ASRoma #nizzaroma #UEL #Gasperini #forzaromasempre #dajeromadaje - facebook.com Vai su Facebook

Roma, l’attacco non è pericoloso e segna poco: Ferguson e Dovbyk sono ancora a secco, Gasp aspetta Dybala e gli assist di Bailey - Così: «Probabilmente dovrò anche uscire dalla mia zona di comfort, quella in cui ero abituato a ... Lo riporta ilmessaggero.it

Tare, messaggio alla Roma: “Dovbyk al Milan? Si può fare lo scambio con Gimenez” - Dopo il debutto da incubo contro la Cremonese, il Milan sfida il Lecce nella seconda giornata di campionato. corrieredellosport.it scrive