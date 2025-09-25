Douglas Luiz decisivo in Betis Nottingham Forest | assist ma non solo per l’ex Juventus dentro ai numeri della sua partita d’Europa League Cosa emerge

Douglas Luiz è risultato decisivo in Betis Nottingham Forest: non solo l'assist per l'ex Juventus, ma anche numeri importanti in Europa League. Un impatto immediato, un assist che la dice lunga sulla sua qualità. Douglas Luiz ha iniziato la sua avventura europea con il Nottingham Forest da protagonista, servendo il passaggio vincente per uno dei gol di Igor Jesus nella sfida di Europa League contro il Betis Siviglia pareggiata 2-2. Assist da corner e qualità in regia. L'ex centrocampista della Juventus, ceduto in estate per una cifra superiore ai 30 milioni di euro, ha subito messo in mostra la sua specialità.

