Dormire bene è molto importante Routine ambiente e piccole strategie quotidiane possono trasformare la notte in un alleato di benessere
D ormire bene non è solo un bisogno fisiologico: è un atto di amore verso se stesse. La qualità del sonno influenza profondamente la nostra vita quotidiana: quando non riposiamo a sufficienza, aumentano stress, irritabilità, difficoltà di concentrazione e il rischio di malattie come diabete, depressione e disturbi cardiovascolari. Eppure, migliorare il sonno è possibile. Il segreto è l’igiene del sonno, un insieme di accorgimenti e rituali che preparano corpo e mente a un riposo rigenerante. Leggi anche › Giornata mondiale del cuore: ecco come il sonno protegge la salute cardiovascolare Il primo passo è la routine: andare a letto e svegliarsi sempre alla stessa ora, anche nei weekend, aiuta a sincronizzare l’orologio biologico. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: dormire - bene
McTominay: «Perché mi sono portato il cuscino a Dimaro? Ci alleniamo duramente, abbiamo bisogno di dormire bene»
Dormire bene con il caldo: tutti i consigli per conciliare il sonno in estate
Coprimaterasso rinfrescante, i migliori per dormire bene (e freschi)
#R101FuoriOndaNews: dormire bene non serve solo a riposarsi, è il segreto per muscoli forti e metabolismo in forma - X Vai su X
Se per dormire bene ti basta poco ma è importante essere in giro… Questa tenda da tetto può fare al caso tuo! E ti asscuri un cielo stellato sopra la testa. Da Tecnoauto a Cosio Valtellino trovi tutta l’attrezzatura da campeggio per trasformare ogni posto in casa - facebook.com Vai su Facebook