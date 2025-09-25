Dormire bene è molto importante Routine ambiente e piccole strategie quotidiane possono trasformare la notte in un alleato di benessere

25 set 2025

D ormire bene non è solo un bisogno fisiologico: è un atto di amore verso se stesse. La qualità del sonno influenza profondamente la nostra vita quotidiana: quando non riposiamo a sufficienza, aumentano stress, irritabilità, difficoltà di concentrazione e il rischio di malattie come diabete, depressione e disturbi cardiovascolari. Eppure, migliorare il sonno è possibile. Il segreto è l’igiene del sonno, un insieme di accorgimenti e rituali che preparano corpo e mente a un riposo rigenerante. Leggi anche › Giornata mondiale del cuore: ecco come il sonno protegge la salute cardiovascolare Il primo passo è la routine: andare a letto e svegliarsi sempre alla stessa ora, anche nei weekend, aiuta a sincronizzare l’orologio biologico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

