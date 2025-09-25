Dopo l’omicidio di Cinzia Pinna Ragnedda vola in elicottero alla festa della madre

La cena, organizzata per i 60 anni della madre, ad Arzachena. L’imprenditore vinicolo noto per il vermentino “Disco Volante”, è ora in stato di fermo per omicidio volontario aggravato. 🔗 Leggi su Repubblica.it

